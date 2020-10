Un anno fa festeggiava il suo 27esimo compleanno in, a, da infortunato. Un problema muscolare lo tenne fuori per 5 partite, saltando l'ultima il, con la suache usciva sconfitta dalcontro il. Una settimana dopo sarebbe rientrato, tornando a essere il punto fermo dei Cavallucci allora allenati da Ventura. Però, poco più di 365 giorni fa, Jean-Danielera fermo ai box:. Un ragazzo comune che si godeva il tempo libero. Ora è cambiato tutto.Tre presenze incon la, il debutto inieri sera contro il, nel momento più delicato del match, e il gol del 3-1: cross di Immobile, sfondadifese isolato e stanco, gol del centrocampista ivoriano, fresco e lucido, ad accompagnare l'azione. 28 anni, compiuti da pochissimo, e vita ribaltata per l'ex, arrivato a Salerno nelda svincolato dopo un'onestissima carriera in Ligue 1: cresciuto e diventato grande nel club transalpino, con la maglia del Téfécé ha messo insieme 132 presenze, 6 gol e 10 assist. Nato terzino e diventato centrocampista,(senza mai giocare. Ha partecipato anche aldel). Ed è con gli elefanti che ha iniziato a stringere un rapporto sincero e profondo con DidierDidier Drogba che si è complimentato con Akpa-Akpro dopo il trasferimento alla Lazio: ". Impegno, sacrificio, lavoro: l'ex Salernitana ce l'ha fatta, togliendosi la soddisfazione più grande, segnando in quella competizione che il suo vecchio capitano ha vinto, da protagonista, col Chelsea. Il messaggio di Drogba, le parole di, che stravede per il classe '92.della scorsa stagione è venuto a conoscere il pensiero del patron laziale: "Sto pezzo di m… è una cosa guarda, questo è matto!Non ha rovinato niente, invece, Simone, che nel momento più duro si è affidato al centrocampista ivoriano. Che ora può festeggiare.@AngeTaglieri88