Torna l'appuntamento di: un cappuccino con. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il commento di oggi è sulla Juventus e sull'esigenza di un intervento forte da parte della proprietà.. Non è che la Juve si disinteressi di quello che dice Sarri quando chiede di non chiudersi, di rimanere alti. E' che la squadra avverte la propria stanchezza e si ritira per difendersi da questa stanchezza: nPer capire la diversità di questa Juve basterebbe citare i gol subiti:, fanno più di 40 al termine del campionato.Se all'imperfezione tecnica si aggiungono la stanchezza e la non convinzione della squadra nei suggerimenti del tecnico, si ottiene la confusione attuale.