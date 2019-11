Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un Cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. L'argomento di oggi è la lotta alle spalle della Juventus.



E' un campionato più strano di quello che sembra, in molte possono dire la loro. La Roma ha trovato continuità e forse anche una formazione diversa: Mancini dà solidità, Fonseca ha idee e ha dimenticato in Ucraina la parte inflessibile di sé stesso. La Lazio ha 11-12 giocatori importanti più Immobile che è una prima punta vera, il Napoli ha meno punti di quel che merita e, così come Roma e Lazio, può battere Inter e Juve nella partita secca. Davanti, insomma, c'è ancora spazio.