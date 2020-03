Per i calciofili in astinenza c’è un solo argomento un po' meno importante di quando si tornerà a giocare: il giorno in cui ricominceranno gli allenamenti che - anche se non sembra - è strettamente correlato a quando si potrà uscire di casa.. E pur dando per buona questa data, al contrario di Claudio Lotito che vorrebbe gli allenamenti ricominciassero già entro marzo, cosa devono fare i calciatori per non buttare tutto il lavoro, soprattutto atletico, svolto finora?Di sicuro c’è che forse - e ripeto forse - si può sconfinare con la stagione di qualche giorno a luglio, ma è impensabile far ripartire il campionato a metà giugno. A quel punto o la stagione è nulla o si fanno play off e play out che - lo dico con largo anticipo - scatenerebbero polemiche e ricorsi. Ci manca solo questo.Come fare, dunque, per mantenersi se non in forma almeno in condizione?. Con lui abbiamo cominciato facendo i conti. "L’ultima squadra ad avere giocato una partita di 90 minuti è stata l’Atalanta in Champions League a Valencia. Le due ad avere fatto allenamento di rifinitura per ultime sono Inter e Roma che avrebbero dovuto giocare il giovedì in Europa League. L’ultima gara di campionato è stata Sassuolo-Brescia, la penultima Juventus-Inter."E sono altri 15 giorni durante i quali i calciatori devono avere due attenzioni basilari: la tonicità muscolare, la prima che si perde con la completa inattività, e l’alimentazione, non più sotto stretta osservanza di dietologi e cuochi del club"."Il tono muscolare si conserva o in una piccola palestra adibita, se si ha la fortuna di averla in casa, oppure in un giardino. In caso contrario vanno bene anche esercizi da camera o le scale per fare gli squat"."Certamente, in questo la tecnologia è fondamentale. Immagino videochiamate con i diversi preparatori atletici e penso anche con l’allenatore per la tattica. Lavori di gruppo con più calciatori collegati"."Sono certo che tutti i giocatori se ne sono tornati alle loro case con menù personalizzati che rispetteranno alla lettera"."Paradossalmente li possono avere gli infortunati. Se è vero infatti che questa lunga sosta ne favorisce il recupero senza perdere partite, è altrettanto vero che non possono lavorare a stretto contatto con fisioterapisti e riatletizzatori"."Si lavorerà sulle capacità aerobiche, per riprenderle non servono molti giorni"."Purtroppo, con questa incertezza, non si può programmare nulla. Come dicono tutti si naviga a vista".