, da nove anni presidente dell’che fa capo alla storica società della quale oggi gioca in Serie C, è stato costretto suo malgrado a prendere una decisione tanto dolorosa quanto necessaria.Il motivo che ha spinto il massimo dirigente piemontese a rendersi autore di questa autentica operazione chirurgica radicale è da ascriversi aidella squadra i quali, reiteratamene e nonostante ripetute raccomandazioni,mettendo in grave imbarazzo il pubblico e lo stesso presidente il quale non è soltanto uomo di sport ma soprattutto padre di famiglia.Tutti a casa, dunque, per clamorosa mortificazione del gioco del calcio e dello sport in senso ampio da pare di giovanissimi i quali, comportandosi dacome quelli che insultano i professori o addirittura prendono a sediate sul capo le insegnanti, dimostrato di possedere un concetto deviato e distorto della vita e di quelle che sono le regole fondamentali per a corretta convivenza civile.La cosa più grave è che il presidente Sarchiello, prima di arrivare a prendere una decisione così clamorosa, aveva convocato a più riprese i genitori dei ragazzi spiegando loro che a quel modo non sarebbe stato possibile andare avanti sia per il buon nome della società m soprattutto per una questione educativa.Non voglio credere e neppure pensare che tutti gli “azzurrini” della squadra piemontese si siano resi responsabili diretti di questo bullismo applicato al calcio. Ma, non avendo gli strumenti necessari per fare distinzioni, trovo doveroso elencare pubblicamente la formazione degli Under17 novaresi cacciati dal loro stesso presidente stanco e nauseato dalle loro prodezze assai poco sportive: Angelina, Cioffi, Fasso (portieri); Bellocci, Nieli, Pinto, Poma (difensori): Drenica (centrocampista); Andriolo, Cacciatori, Messina, Lopez Pereira.@matattachia