Under 21, Italia-Olanda 0-1 LIVE: in gol Fitz-Jim!

Poku scappa a Palestra sulla sinistra, si inserisce in area e crossa per l'attaccante dell'Ajax, che in tap-in batte un colpevole Desplanches, il quale avrebbe potuto respingere il pallone.Grande occasione per l'Italia: Gnonto se ne va suila sinistra, semina Asante, entra in area ma decide di calciare, con il portiere Oranje che riesce a neutralizzare.- Ancora Italia: ci prova Koleosho da fuori area, palla centrale bloccata da Owusu-Oduro.Risponde l'Italia: provvidenziale il recupero di Flamingo su Gnonto, che servito da Koleosho poteva concludere a rete a botta sicura.

Prima occasione per l'Olanda: Emegha salta Desplanches in uscita e mette al centro, bravo a riprendere la sfera il portiere azzurrino.Under 21, Italia-Olanda 0-119' Fitz-Jim (O)Poku (O)Desplaches; Palestra, Coppola, Pirola, Turicchia; Fabbian, Miretti, Ndour; Baldanzi; Gnonto, Koleosho. CT. Nunziata.Owusu-Oduro; Asante, Flamingo, Goes, Salah-Eddine; Proper, Banzuzi; Manhoeff, Fitz-Jim, Poku; Emegha. CT. Reiziger.Ciochirca (Romania).Weiss-Obritzberger.

Dopo la Nazionale di Luciano Spalletti e l'Under 20 di Bernardo Corradi, scende in campo l'Gli Azzurrini di Carmineaffrontanoin amichevole i pari età dell'allenati dall'ex milanista Michealla sfida si gioca allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, come quella che seguirà contro la Danimarca, ed è l'occasione per testare nuovi convocati e riabbracciare giocatori come Sebastiano Esposito e Niccolò Pisilli. Test importante in vista degli Europei di categoria, in programma tra due mesi in Slovacchia.