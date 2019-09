Intervenuto in conferenza stampa in vista dell'amichevole di domani contro la Moldavia, il ct dell'Under 21, Paolo Nicolato, ha dichiarato: "Ho chiesto ai ragazzi di non aver paura di sbagliare, alcuni di loro sono un po' tesi ed emozionati. I ragazzi devono stare sereni, useremo gli errori per migliorarci".



SUL MODULO - "Giocheremo con la difesa a quattro, poi vedremo. Tecnicamente siamo una buona squadra, ma dobbiamo ancora migliorare e maturare su alcuni aspetti. Vogliamo giocare un calcio offensivo, escludo il 3-5-2".



SULL'ATTACCO - "Abbiamo la fortuna di avere attaccanti che giocano con continuità nei loro club d'appartenenza. Vogliamo mantenere un certo tipo di equilibrio".