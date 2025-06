Valcareggi attacca Pradè: "Si dimetta, alla Fiorentina ha fatto solo danni"

Getty Images

Il procuratore, figlio dell'indimenticato Ferruccio, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha criticato fortemente la dirigenza della Fiorentina, specificamente Daniele Pradè: "Si dimetta, ormai non lo vuole più nessuno e non c’è un cane che gli voglia bene là dentro. Non c’è rimasto nulla del Pradé che conoscevo io, la sua era è finita, prenda la giacchetta e vada a Roma dove fa il signore e con lui Ferrari, vada via pure lui. Bisogna fare piazza pulita perché hanno fatto solo danni. Hanno perso Palladino perché non sono stati abili come dirigenti ed amici, tutta terra bruciata e non c’è più niente. Se ne devono andare via tutti, sono arrabbiatissimo perché questa situazione è intollerabile.”

- “Vuole Firenze perché è magica e la maglia viola è perfetta per lui. Vuole tornare qui perché sta benissimo qua e intende davvero ritornare a casa perché ha un legame unico con la città. Stefano Pioli è uno di noi, ma se la Fiorentina non fosse qui a Firenze, non verrebbe proprio, state attenti ancora alla Nazionale.