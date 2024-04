Valentino Rossi: 'Da giovane tifavo Sampdoria'. E quell'aneddoto del manager...

L'elenco di persone che si sono appassionate al calcio grazie allaè lungo. Merito della maglia, da sempre capace di attrarre e affascinare per la sua unicità, e anche dell'epopea Mantovani, capace di far innamorare grazie ad un fascino sbarazzino e scanzonato le persone più disparate. Tra esse figurano anche personaggi noti del mondo della cultura, della politica e dello sport. Alcuni di essi sono delle vere e proprie leggende, come ad esempio ValentinoLa fede interista del più grande pilota di Moto Gp della storia è nota. Meno conosciuto è invece il primo amore di Rossi, quello per la maglia blucerchiata. "" ha detto il nove volte Campione del Mondo in un'intervista rilasciata oggi a Sky Sport. "Poi nel 1998 quando è arrivato all'Inter Ronaldo il Fenomeno mi sono appassionato moltissimo di calcio. Da quel momento in poi sono andato a vederli tantissime volte a San Siro e da lì sono molto, molto interista".

A suo tempo lo storico manager di Valentino, il genovese (e genoano) Carlo, aveva raccontato una versione leggermente diversa della vicenda , confermando però il tifo di Rossi per la Samp: "Da ragazzino non solo odiava la Ferrari maPorca pu...na. Quando l'ho scoperto ormai l'avevo già fatto firmare con l'Aprilia, altrimenti saltava tutto" aveva raccontato in un'intervista del 2019. "Credo si fosse innamorato dell'aria scanzonata della squadra blucerchiata, con i giocatori che dopo lo scudetto nel '91 erano scesi in campo coi capelli ossigenati e l'orecchino. Forse lo faceva solo per dispetto nei miei confronti.. Gli piaceva provocarmi".

Tra l'altro, l'amore stava per sbocciare: "La storia era arrivata alle orecchie di Enrico Mantovani, figlio di Paolo e in quegli anni presidente della Samp. Mi fece chiamare dalla loro responsabile marketing: 'Per fortuna, poco alla volta, Uccio e 'Tex' Tessari, gli fecero cambiare idea: 'Cosa fai alla domenica, vai a festeggiare tutto solo in piazza a Pesaro?'. E così Valentino ha scelto l'Inter".