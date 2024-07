Van der Vaart demolisce l'Inghilterra: "E' una squadra di m***a"

Getty Images

Mancano due giorni a, finale diin programma domenica sera all'Olympiastadion di Berlino, ma il clima è già rovente.Partono le schermaglie da una parte e dall'altra in vista della partita, ma a scatenare la polemica non sono né iberici né britannici: ci pensa un olandese che ha giocato a lungo nella Liga., ex giocatore deldal 2008 al 2010 e deldal 2015 al 2016, ha criticato duramente l'Inghilterra di, che ha eliminato l'Olanda nelle semifinali vincendo in rimonta. L'ex trequartista non ha usato mezzi termini contro la nazionale dei Tre Leoni: "".

- Van der Vaart, parlando a NOS della rivale della Spagna nella finale di Euro 2024, ha attaccato: "".Van der Vaart, subito criticato dai media britannici, ha giustificato la propria frase con la tattica della squadra allenata dacontro l'Olanda: ". A poco a poco, non hanno più voluto fare nulla. Hanno giocatori di altissimo livello in campo".Non è mancata però una critica da parte del 41enne ex Real Madrid anche per gli Oranje di Ronald Koeman: "Neanche noi abbiamo fatto molto. Abbiamo avuto qualche opportunità, avremmo potuto fare di più".

- Van der Vaart critica già dal 2020 lo stile di gioco che Southgate ha imposto alla nazionale inglese: "Questa Inghilterra...e ha molta qualità in squadra. E' triste".- Van der Vaart non è nuovo a critiche feroci nei confronti dell'Inghilterra e dei suoi giocatori. Nel 2019 l'olandese se la prese con, allora pilastro difensivo dei Tre Leoni e non convocato per Euro 2024: "Quando domenica vado a vedere un club amatoriale trovo tre giocatori che possono giocare come lui.".