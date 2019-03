Zinho Vanheusden, difensore di proprietà dell'Inter ora in prestito allo Standard Liegi, parla a Internazionale.fr del suo passato in nerazzurro: "Inter? Ho provato un senso di orgoglio, perché è una delle maglie più belle e famose del mondo, e avere l'opportunità di indossarla è motivo di orgoglio. Il mio futuro? Questo è un problema che l'Inter deve risolvere, ma sarebbe giusto per me rimanere un anno in più per ottenere un'esperienza di gioco migliore rispetto a quella che otterrei restando in panchina a guardare all'Inter".



ANCORA SUL FUTURO - "L'Inter è un grande passo avanti, e sto cercando di ottenere il livello necessario per poterci giocare un giorno. Messaggio ai tifosi nerazzurri? Farò tutto ciò che potrò per poter giocare per questo club fantastico e glorioso, ma per questo devo ancora essere paziente e lavorare bene. Ma lo sono sempre, settimana dopo settimana".