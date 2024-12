GETTY

Ile rimane all'I lagunari sono andati in vantaggio, poi hanno subito la rimonta degli ospiti per poi fissare il punteggio su 2-2 grazie al gol diPernella bufera del Penzo, la chiave è stato il gol subito con il vento a favore. Una dimanica che ha cambiato la partita, come afferma a Sky Sport: "Ci siamo fatti gol da soli. L'autogol ci ha condizionato l’inizio del secondo tempo con il vento a favore. E' stato il nostro peccato orginale".RINVIO - In conferenza stampa ha aggiunto: "Il gol subito è stata la chiave della partita.Dispiace per il gol annullato: ci saremmo meritati questo premio.Ma va bene: in carriera ho preso così tanto freddo solo in una gara da calciatore, a Zurigo, con la Roma, ma almeno quella volta non stavo fermo in panchina".

SETTIMANA COMPLICATA - "Sono abbastanza esperto per mantenere la lucidità in ogni momento. La società crede in chi lavora e ha una proposta. In due partite passo dall'essere uno che fa crescere i giocatori a uno che non sa tenere la squadra, ma potete scrivere quello che volete. Sono sereno".