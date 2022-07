, un confronto che sa tanto di Serie A ma che invece sarà uno dei. Anche qui il calendario è completo, ora non resta che godersi lo spettacolo.- Manca poco ormai all’inizio di una nuova stagione calcistica: il mercato continua a fare da padrone e gran parte delle squadre stanno limando gli ultimi dettagli. Fischio d’inizio 12 agosto, nel pieno di un’estate che come tutte le cose belle sta volando via troppo velocemente. La vigilia di ferragosto vedrà scendere in campo due nostre vecchie conoscenze che a sentirle nominare, riportano indietro in un tempo non molto lontano in cui lottare per la salvezza era tanto importante quanto vincere uno scudetto.e il 14 agosto ore 20.45 daranno il calcio d’inizio ad un nuovo capitolo della loro storia.- Il Grifone guidato dal tecnico, sta svolgendo il ritiro in Austria a Bad Haring dove i rossoblù stanno aumentando i carichi di lavoro per arrivare preparati in questa nuova stagione., estro ed imprevedibilità alla manovra della squadra ligure. Tanti i nomi che interessano al Genoa, tra tutti il Grifone spera in un ritorno a casa dianche se l’ingaggio dell’italo-egiziano è troppo alto da sostenere. Altro nome caldo e forse più facilmente accostabile nonostante la pista si stia raffreddando, è quello diin uscita dal Bologna. Dopo le tante cessioni dovute alla retrocessione e allo sfoltimento necessario della rosa, ora il Genoa spera finalmente di trovare un degno numero 10 da cui poter ripartire. Marco Ottolini nuovo direttore sportivo si dice pronto a costruire un Grifone di successo nell’immediato presente e nel futuro. Non si escludono nuovi colpi di mercato.- Anche il Venezia non vuole farsi trovare impreparato. La società ha messo a segno un rinnovo importante che corrisponde al nome didifensore di 26 anni che resterà legato al club fino alla stagione 2026/27. Esempio di costanza e di affidabilità, Ceccaroni è pronto ad aiutare il, squadra che ha creduto in lui sin dal suo arrivo, a tornare nella massima competizione. I lagunari si starebbero preparando per disputare un campionato di alto livello e tornare così in breve tempo in serie A. Il direttore sportivo Davide Brendolin sta attuando una vera e propria rivoluzione fatta di cessioni necessarie per sfoltire e allo stesso tempo creare una nuova base da cui ripartire.A segno invece due colpi in grado di rafforzare il reparto offensivo che corrispondono ai nomi di Aarondi proprietà del Brighton e Andrijadal Frosinone. Nel suo bottino di 3 anni in serie B l’attaccante colleziona 100 presenze, 19 gol e 20 assist tra campionato e playoff.- Insomma gli ingredienti per veder disputare un’ottima serie B ci sono tutti. Tante sono le squadre che non lasceranno indietro neanche un punto.che non si faranno certo parlare dietro. Club ambiziosi e piazze calde che daranno sicuramente spettacolo e lustro ad un campionato tutt’altro che semplice, dove ci si fortifica per fare il salto in avanti, o dove si ritorna per chiudere in bellezza.