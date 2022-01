Ieri l'ufficialità, oggi il debutto. Luis Nani ha commentato così la prima partita con la maglia del Venezia: "Oggi potevamo vincere, ma prendiamoci il punto perché sappiamo che la strada sarà lunga - ha detto a Dazn - Non sto al meglio, ma quando si vuole fare bene il modo si trova. La Serie A è il campionato più bello, per me è un gran momento e spero di giocare il più possibile. In generale, nella ripresa abbiamo fatto meglio rispetto al primo tempo; dopo il gol abbiamo creato di più ma senza sfruttare le occasioni".