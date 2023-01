Il Verona non va oltre il pareggio con il Torino, ma può gioire per aver centrato il primo risultato utile dopo 10 sconfitte consecutive. Nel post partita Milan Djuric, autore del gol del vantaggio degli scaligeri, ha commentato la prestazione. "Un punto che sicuramente ci serviva, come la prestazione. Venivamo da un momento difficile, ma ci siamo allenati con determinazione e siamo ripartiti. Forse meritavamo qualcosa in più ma abbiamo ritrovato le nostre certezze, soprattutto dal punto di vista della prestazione." Proseguendo il centravanti gialloblù ha parlato della soddisfazione per il primo gol con la maglia del Verona: "Siamo stati bravi dopo un lungo stop, sono contento per il mio primo gol anche se speravo che arrivasse un po' prima". Infine, con riferimento al risutato positivo, il bosniaco ha precisato: "Siamo contenti. Nelle ultime 10 partite abbiamo fatto male, specialmente nel risultato ma oggi abbiamo fatto un piccolo passo avanti. Quando saremo pronti mentalmente potremo fare un altro calcio".