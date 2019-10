L'Hellas Verona si gode il primo gol in Serie A di Maresh Kumbulla: "Era il sogno che avevo da bambino e realizzarlo fa un effetto Indescrivibile". Il difensore classe 2000 ha una storia particolare, raccontata dal Corriere della Sera in edicola oggi.



Suo papà Lin è arrivato in Italia con il gommone dall'Albania per cercare fortuna nel 1996. Quattro anni dopo è nato lui, che ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del club veneto dai pulcini di 8 anni alla prima squadra. E ora è stato convocato in nazionale dal ct dell'Albania, Edy Reja. I Kumbulla, arrivati come muratori, adesso hanno una piccola impresa edile e un ristorante a Peschiera del Garda.