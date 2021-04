Cagliari-Verona 0-2il portiere ospite si gode il sole della Sardegna per gran parte del match. Quando il Cagliari si sveglia risponde sempre alla grande.: in qualsiasi parte di campo lui c'è. Sfiora il gol in più occasioni. Impeccabile la sua marcatura su Joao Pedro.: un inizio burrascoso con tanto di cartellino giallo, ma una volte prese le misure Cerri non è stato più un problema.(dal 32' s.t: attento in fase difensiva, poco propositivo invece in quella offensiva.: partita senza grandi giocate ma nel complesso sufficiente.: metronomo del centrocampo gialloblù. Fornisce a Barak l'assist decisivo.: molto spesso non si intende con i compagni di reparto apparendo fuori dagli schemi.(dal 10' s.tentra nella ripresa ma senza ritmo).: le sue discese creano qualche grattacapo alla difensa di casa. Come sempre attento anche in fase difensiva.: sfiora il gol in più occasioni, le sue giocate sono sempre pericolose.(dal 32' s.t: si divora il gol del k.o nel recupero, calciando troppo male)al posto giusto nel momento giusto. Il suo tiro da fuori vale i tre punti.(dal 21' s.t: entra con buona verve. Aiuta i suoi nel momento del bisogno): lavoro da vera punta boa. Mette in difficoltà la retroguardia di casa e tiene alta la squadra nel momento del bisogno. Nel finale trova la gloria personale.All.un vero e proprio generale. Urla dal primo all'ultimo secondo ed i suoi giocatori lo ascoltano alla lettere. Una vittoria meritata che mancava ormai da troppo tempo.