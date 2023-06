Tra i protagonisti della salvezza del Verona da gennaio in poi c'è anche Adolfo Gaich, autore di due gol nell'ultimo sprint di campionato che hanno permesso all'Hellas di andarsi a giocare, e vincere, lo spareggio contro lo Spezia. Arrivato in prestito dal CSKA Mosca, Gaich farà ritorno in Russia a fine mese, ma nei piani del Verona c'è la sua permanenza. Lo scrive il Corriere di Verona.