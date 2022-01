Il Verona cerca un rinforzo per la fascia sinistra in questo mercato di gennaio. Nel mirino c'è l'olandese Mitchell Dijks del Bologna, che chiede 2,5 milioni di euro. L'Hellas pensa a un prestito con diritto di riscatto a quella cifra, ma potrebbe essere necessario garantire l'acquisto a fine stagione per il via libera da Bologna. La trattativa proseguirà in settimana per avvicinare le parti e provare a chiudere.



Mihajlovic ha chiesto un nuovo volto in mediana e la dirigenza del Bologna lo vuole accontentare al più presto. Negli scorsi giorni era stato sondato Baselli del Torino, ma ci sono anche delle piste straniere. Gli scout emiliani hanno seguito il 22enne brasiliano Vinicius Souza del Lommeli, attualmente in prestito al Mechelen. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, viene valutato anche il più esperto Fredrik Midtsjo, 28enne dell'AZ Alkmaar e nazionale norvegese.



Senza dimenticare il ruolo di terzino destro dove rimane molto calda la candidatura del giocatore Ramsay dell'Aberdeen, un profilo che convince e che potrebbe diventare di attualità nelle prossime ore. Sarebbe il secondo scozzese in arrivo al Bologna dopo quello già visto in campo positivamente di Hickey.