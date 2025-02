Per Pochettino è meglio di Messi e Mbappé ma è sparito dai radar: che fine ha fatto Verratti e dove può andare

GETTY

Manca sempre meno aiche scatteranno l’11 giugno, tra poco più di un anno. Tra le squadre che saranno nell’occhio del ciclone ci saranno sicuramente glidel neo ctche, giocando in casa, vorranno fare bella figura. L’ex allenatore delè stato di recente intervistato da Goal e, partecipando a un gioco con i colleghi nel quale doveva accostare un giocatore da lui allenato a un termine, ha fornito diverse chicche. Se gli accostamenti per(leader),(bomber),(killer),(mago) o(genio) non hanno sorpreso più di tanto, l’argentino si è espresso con parole lusinghiere per Moussa, del quale ha parlato con un semplice ma eloquente “wow” ma è stato per Marcoche ha riservato le parole migliori.

Dovendo definire il suo ex giocatore al, Pochettino ha detto che si tratta delParole di stima e che testimoniano l’eccezionalità del talento abruzzese che, strano ma vero,E non è la prima volta che il mister – che è stato alla guida anche di fenomeni già citati comesceglie propriocome suo prediletto. In passato di lui aveva detto: “Lo vediamo nelle partite ma anche negli allenamenti, gli piace rischiare la giocata. Può fare il centrocampista, il rifinitore, il mediano davanti alla difesa, tutto. Non ha avuto fortuna con gliche a volte sono stati causati proprio dalle botte che riceveva, maMa che fine ha fatto Verratti? Dove sta giocando e quante chances ci sono di rivederlo nel calcio che conta?

Ebbene, Marco Verratti ha ancora. È in forza al club qatariota dell’che se lo è assicurato nel settembre, approfittando del benservito che gli era stato servito dal. A Doha il centrocampista italiano ci è arrivato perma è lo stipendio annuo che percepisce ad aver fatto la differenza: i qatarioti infatti gli elargiscono circa– è stato calcolato che guadagni qualcosa comeNon scontato quindi che un calciatore così coccolato scelga di tornare in Europa per rimettersi in gioco. Eppure del classesi era tornato a parlare poco prima dell’apertura delquando qualche voce era girata su un suo possibile ritorno in una delle top 5 leghe europee. Un pensierino era venuto, altri in giro perma ci aveva provato anche il, in Brasile. E non è da escludere che, tra qualche mese, Verratti possaper qualche estimatore del giocatore – e ce ne sono ancora parecchi. Svicolati dal dover pagare un indennizzo all’Al-Arabi, i club che lo vorranno dovranno però chiedergli un

Verratti è un punto fermo dalla sua nuova società. In tutte le competizioni stagionali, ha a refertoNella passata annata, la sua prima lì, ha disputatoed è andatoC’è da sottolineare come per giunta l’Al-Arabi non sia di certo nell’élite del calcio qatariota. Quest’anno è, unafrutto dei soli 16 punti raccolti in 15 gare. E anche nella passata stagione le cose non sono andate al meglio:In una recente intervista ad Al-Kass Sports, ha spiegato così il suo trasferimento: “È statoe venire qui, sonodella scelta fatta. Conoscevo già bene la città, avevo già molti amici qui eVerratti è stato una vera e propria leggenda del suo ex club, il, di cui è il calciatorecon 30 trofei sollevati nelle 11 stagioni vissute sotto la Tour Eiffel dove ha giocato 416 volte, segnando 11 gol.