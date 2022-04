Juve-Inter è il posticipo domenicale della 30esima giornata di Serie A, la 12esima del girone di ritorno. Calcio d'inizio all'Allianz Stadium a partire dalle 20.45. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Considerando tutte le competizioni, l’Inter ha vinto solo una delle ultime 15 sfide in casa della Juventus (1-3 in campionato con Stramaccioni alla guida il 3 novembre 2012): in questo parziale interno per i bianconeri ben 10 vittorie e quattro pareggi.