. Dopo la terza sosta per le Nazionali (l'ultima del 2020, la penultima della stagione), ripartono campionati e coppe. Lo fanno a un ritmo folle, mai visto prima.. Le sette sorelle del nostro campionato, tra le quali si è intrufolato senza troppi complimenti il Sassuolo, sono pronte a un vero e proprio tour de force. Due partite a settimana tra impegni di coppa e turni infrasettimanali., chiamate all'accelerata decisiva dopo una partenza difficile. E già qui emerge il primo vantaggio bianconero, con Pirlo che ha più di un piede già agli ottavi di Champions, mentre ai nerazzurri - Conte dixit - serve 'un'impresa'., che dovranno fare i conti con le fatiche di Champions e la difficile missione di ripetere l'ottima stagione scorsa. Gli amanti del calcio sono pronti a salire sull'ottovolante: settanta partite per le big d'Italia, un mese per fare chiarezza su un campionato a oggi apertissimo. Di seguito il calendario di tutte le squadre (in corsivo gli impegni europei):22.12 Napoli-Milan26.11 Lille-Milan29.11 Milan-Fiorentina03.12 Milan-Celtic06.12 Sampdoria-Milan10.12 Sparta Praga-Milan13.12 Milan-Parma16.12 Genoa-Milan20.12 Sassuolo-Milan23.12 Milan-Lazio22.11 Roma-Parma26.11 Cluj-Roma29.11 Napoli-Roma03.12 Roma-Young Boys06.12 Roma-Sassuolo10.12 Cska Sofia-Roma13.12 Bologna-Roma17.12 Roma-Torino20.12 Atalanta-Roma23.12 Roma-Cagliari22.11 Napoli-Milan26.11 Napoli-Rijeka29.11 Napoli-Roma03.12 Az Alkmaar-Napoli06.12 Crotone-Napoli10.12 Napoli-Real Sociedad13.12 Napoli-Sampdoria16.12 Inter-Napoli20.12 Lazio-Napoli23.12 Napoli-Torino21.11 Juve-Cagliari24.11 Juve-Ferencvaros28.11 Benevento-Juve02.12 Juve-Dinamo Kiev05.12 Juve-Torino08.12 Barcellona-Juve13.12 Genoa-Juve16.12 Juve-Atalanta19.12 Parma-Juve22.12 Juve-Fiorentina21.11 Spezia-Atalanta25.11 Liverpool-Atalanta28.11 Atalanta-Verona01.12 Atalanta-Midtylland06.12 Udinese-Atalanta09.12 Ajax-Atalanta13.12 Atalanta-Fiorentina16.12 Juve-Atalanta20.12 Atalanta-Roma23.12 Bologna-Atalanta22.11 Inter-Torino25.11 Inter-Real Madrid28.11 Sassuolo-Inter01.12 Borussia Moenchengladbach-Inter05.12 Inter-Bologna09.12 Inter-Shakhtar13.12 Cagliari-Inter16.12 Inter-Napoli20.12 Inter-Spezia23.12 Verona-Inter21.11 Crotone-Lazio24.11 Lazio-Zenit29.11 Lazio-Udinese02.12 Borussia Dortmund-Lazio05.12 Spezia-Lazio08.12 Lazio-Bruges12.12 Lazio-Verona15.12 Benevento-Lazio20.12 Lazio-Napoli23.12 Milan-Lazio