Cathryn White Cooper, moglie di Gianluca Vialli, campione scomparso lo scorso 6 gennaio, ha accompagnato Olivia e Sofia, le sue due figlie, e i fratelli di Gianluca in Vaticano, da Papa Francesco. Alla famiglia è stata donata una maglia della Nazionale, con il nome Francesco, nel corso di una cerimonia che ha visto la presenza anche del ct Mancini.



Come riportato da Vatican News, le ragazze hanno voluto incontrare Papa Francesco per condividere il desiderio più grande che aveva Vialli fino ai suoi ultimi giorni di vita: "Vorrei avere il tempo di accompagnare le mie due figlie all’altare nel giorno del loro matrimonio". Gianluca Vialli, tra l’altro, proprio quest’anno avrebbe festeggiato il ventesimo anniversario di matrimonio con Cathryn.