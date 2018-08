Con Massimiliano Mirabelli nel ruolo di direttore sportivo del Milan era a un passo dal trasferimento al Sassuolo. Di chi stiamo parlando? Di Manuel Locatelli, centrocampista classe 1998 rossonero che in questa finestra di mercato ha sfiorato l’addio prima del cambio di proprietà e di dirigenza. Era praticamente tutto fatto col club del presidente Giorgio Squinzi: accordo sulla valutazione del giocatore per una cifra di 11/12 milioni di euro di parte fissa e un paio di milioni di bonus. Anche lo stesso Locatelli era convinto, ma il Milan aveva preso tempo perché voleva inserire nell’operazione la recompra. Poi in un batter d’occhio il futuro del centrocampista nativo di Lecco ha preso un’altra piega, con l’arrivo della nuova proprietà e soprattutto di Leonardo.



PUO' RESTARE - “Penso che, a prescindere da ciò che succederà, è uno dei ragazzi nati qui. Come se fosse un figlio, c’è sempre un rapporto sentimentale. Ma c’è una parte più pratica, le intenzioni del giocatore, che dobbiamo cercare di capire. Secondo me non ha ancora finito il suo percorso di crescita qui, sarebbe meglio per lui. Poi vedremo che fare con il ragazzo”, ha detto Leonardo nel giorno del suo ritorno al Milan. Parole forti, a “blindare” Locatelli in rossonero. L’anno scorso ha trovato spazio da vice-Biglia, quest’anno con Gattuso può avere lo stesso ruolo: davanti a lui c’è solo l’argentino, dal mercato è attesa una mezzala, un vice-Kessie. L’allenatore del Milan lo ha provato davanti alla difesa o proprio da mezzala nelle prime uscite estive, Locatelli non ha convinto, forse anche perché distratto dai rumors di mercato. Adesso, però, le voci si sono spente: il Milan - come dichiarato da Leonardo - vuole trattenerlo e lo stesso Locatelli si può giocare una chance importante per dimostrare di essere da Milan.



