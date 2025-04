Vieira: "Colpito da questo gruppo, il Genoa deve essere ambizioso. Mailnovskyi non è ancora al 100%"

AFP via Getty Images

L'allenatore del, Patrick, ha commentato la vittoria per 1-0 ottenuta controai microfoni di Sky Sport. Tanta la soddisfazione per i tre punti importantissimi nella corsa salvezza."È stata una partita difficile. I tifosi hanno creato una grande atmosfera per i giocatori, dall’inizio abbiamo dimostrato di volerla vincere. Mi dispiace che non abbiamo segnato dopo un grande primo tempo, ma siamo rimasti concentrati e abbiamo meritato la vittoria""Dobbiamo essere ambiziosi, l’obiettivo era restare in Serie A e abbiamo fatto grandi passi in avanti".

"Malinovskyi? Non è ancora al 100% ma è fondamentale per noi, porta qualità quando al nostro gioco"."L'’importante nelle prossime partite sarà continuare a trovare un equilibrio giusto, oggi è mancato un po’ di presenza alle spalle di Pinamonti e su questo dobbiamo lavorare. La cosa importante è lo spirito che abbiamo dimostrato"."Giocatori che mi hanno sorpreso? È difficile dirne uno, io sono rimasto colpito da tutto il gruppo, i ragazzi hanno tutti la mentalità giusta e ambizioni alte.”