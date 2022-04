Come ogni settimana, al termine del turno di campionato, Christian Vieri e company, nel consueto appuntamento con la Bobo TV, hanno fatto il punto della situazione a poche giornate dalla fine del campionato. L’ex attaccante di Inter e Atalanta, con all’attivo anche una stagione in viola, ha detto la sua sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano, sempre piu protagonista del campionato. Queste le sue parole:



“Vanno fatti i complimenti alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, che è una delle squadre che gioca meglio al calcio. Ritengo che se Vlahovic fosse rimasto a Firenze i viola avrebbero rischiato di arrivare al quarto posto in questo campionato. Il Napoli invece ha fatto troppo poco, affidandosi solamente alle giocate di Osimhen. Io avrei fatto invece giocare Mertens e Osimhen insieme dall’inizio. Chi segna deve giocare sempre, non importa il modulo”.