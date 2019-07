Nel corso di una bella e divertente intervista concessa a Sportmediaset l'ex attaccante di Inter, Juve, Milan e Nazionale, Bobo Vieri, ha stuzzicato il club nerazzurro in tema mercato. Conte continua a chiedere rinforzi in attacco e Vieri ha la soluzione a portata di mano.



IO E RONALDO... - "​Il mercato è lungo, e c'è ancora tempo, sono sicuro che prenderanno dei grandissimi attaccanti perché vogliono fare grandi cose. ​Io so che ci sono due giocatori liberi: Vieri e Ronaldo, bisogna convincerli. Io sono un po' sovrappeso (ride ndr.)".