Intervistato da mediagol.it, il portiere classe '87 Emiliano Viviano è tornato a parlare del suo mancato passaggio all'Inter: "A livello mediatico è uscito fuori qualcosa di sbagliato. Ho fatto le visite mediche per capire la mia situazione fisica ma la dirigenza nerazzurra si è nel frattempo accorta che i tempi di recupero di Handanovic erano più rapidi rispetto a quelli originariamente prospettati: il club nerazzurro ha ritenuto opportuno non stravolgere le gerarchie già esistenti. Nulla fuori dal comune, io ero perfettamente consapevole della situazione e non c’è stata nessuna divergenza o intoppo inatteso".