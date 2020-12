Un blogger bianconero nostalgico. Né Andrea Pirlo, né gli altisonanti nomi di Guardiola, Klopp, Pochettino o Zidane. Per jatsao il nome giusto per la panchina della Juventus è uno solo: Massimiliano. Anche voi rimpiangete l'ex allenatore di Milan e Cagliari sulla panchina bianconera? Questo il suo articolo motivato per VivoPerLei: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/mi-manchi-max​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.