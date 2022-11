Wanda Nara è stata ospite dell'ultima puntata di "Verissimo" su Canale 5. La showgirl argentina ha parlato così del suo rapporto con Mauro Icardi: "Abbiamo firmato la separazione da due mesi. Ma lo amo ed è la persona più importante per me in questo mondo. La mia storia con il rapper invece non è vera. È tutta nata da una serie di equivoci per dei lavori che abbiamo fatto insieme. Io e Mauro siamo da due mesi in una pausa, seguiti da un avvocato che è una nostra amica. Ma siamo una famiglia con cinque bambini e quindi non si sa mai. Ci siamo lasciati bene. Io lavoro molto in Argentina, lui sta in Turchia e i nostri figli in Italia, dove vogliono vivere".



Wanda Nara ha poi chiarito il suo ruolo di procuratrice dell'attaccante argentino: "Hanno detto che non lo sono più e non è vero. Ho chiuso io il contratto con il Galatasaray. Mauro si è arrabbiato per questa storia del rapper e mi chiamava tante volte mentre stavo lavorando a un programma tv in Argentina, dalle 8 del mattino alle 8 di sera. Lui continua a provare a riconquistarmi, ma io non devo perdonare niente. Non dimentico quei messaggi. Ho dovuto fare una scelta, quella di separami da lui per proteggere la famiglia. Per ora non torno indietro sulla mia decisione, in questo momento sento che è la maniera migliore per avere un po' di tranquillità. Se potrei un giorno tornare con Mauro? Non si sa mai".