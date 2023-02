E' colpa di Thomas Tuchel se Timo Werner ha dovuto lasciare il Chelsea per tornare al Lipsia. E' quanto fa intendere lo stesso attaccante in un'intervista al Sun, sottolineando la scelta del tedesco di preferirgli Romelu Lukaku, oggi all'Inter: "Tutto questo (la sua buona prima stagione) è stato un po' dimenticato dall'allenatore, non è stato davvero giusto. È stato anche un motivo per cui dovevo tornare a Lipsia, per riscoprire il piacere. Alla fine a un allenatore piacciono alcuni giocatori più di altri, è del tutto normale e bisogna accettarlo (…) Il problema più grande è che mi ha messo davanti un attaccante come Lukaku nella seconda stagione dopo che ho vinto la Champions League giocando quasi tutte le partite in prima squadra. Forse è stato anche uno dei motivi per cui ho avuto i miei alti e bassi (…) L'allenatore che mi ha ingaggiato, Lampard, è stato licenziato qualche mese dopo, il che non è stato il massimo per un giocatore che è arrivato al club dopo aver parlato con lui allenatore(…) Da fuori era facile spacciarsi per capro espiatorio".