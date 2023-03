Il Verona cerca una miracolosa salvezza e fa la corsa sullo Spezia, che però prima della pausa ha addirittura battuto l'Inter. Una vittoria pesantissima, che per stessa ammissione di Zaffaroni in conferenza stampa, ha inciso sul morale dei giallorossi. Queste le parole del tecnico scaligero.



"Quando si fanno rincorse di questo tipo, devi avere la capacità di guardare solo a te stesso. Questo fa la differenza in un percorso del genere. La percezione che ho avuto è che l'aspetto che più ci ha demoralizzato sia stata la vittoria dello Spezia sull'Inter, che non riguarda noi".