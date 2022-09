Denis Zakaria, centrocampista del Chelsea arrivato a Londra qualche settimana fa dalla Juventus, ha parlato dal ritiro della nazionale svizzera: "Il mio trasferimento a Londra è accaduto molto velocemente. Non sapevo che sarei andato al Chelsea fino a sei ore prima della fine del mercato. Ho fatto le valigie e ho aspettato che i contratti venissero firmati. Poi ho fatto le visite a Torino e sono partito. Penso che sarò più felice in Inghilterra che alla Juve."



COSA NON HA FUNZIONATO ALLA JUVE - "Difficile a dirsi. Forse lo stile di gioco che non era il mio. La squadra giocava molto bassa e io non avevo molto spazio. Sono un giocatore che ha bisogno di spazio per correre in avanti. Il gioco in Premier potrebbe essere più adatto a me. Tuchel era stato uno dei motivi che mi avevano spinto a scegliere il Chelsea, ma il calcio va così. Ora con Potter potrei avere più spazio, lavorerò per conquistare il mio posto. "



SU ALLEGRI - "È una brava persona, posso dirlo con certezza. Forse la squadra non ha giocato molto bene, il che è un peccato. Dalla rosa che hanno possono fare molto meglio, la Juve dovrebbe essere sempre in testa alla classifica e vincere 3-0 tutte le partite... Allegri ha ottenuto grandi risultati, ma con lui non ho parlato molto.