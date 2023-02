Un volo privato da Milano, le visite mediche già prenotate e le telefonate con Icardi e Sergio Oliveira pronti ad accoglierlo. L. La call prevista in mattinata tra Pinto e la dirigenza del Gala è stata così rinviata in serata quando è arrivata la fumata bianca. La Roma aveva ricevuto nella notte anche l’offerta del Fenerbahce leggermente più alta, ma il giocatore voleva solo i giallorossi di Istanbul.A testimoniare il buon andamento della trattativa è arrivato anche una storia di Zaniolo decisamente poco gradevole. Il 23enne appariva in mutande e con un bel sorriso stampato sulla faccia. Il tutto nel bel mezzo del dramma turco, anche per questo l’entourage ha suggerito a Nicolò di cancellare la foto.Domani, a un giorno dalla chiusura del mercato, dovrebbe arrivare l’ufficialità col giocatore pronto a imbarcarsi da Milano con un aereo privato verso Istanbul. Intanto alla Roma si è proposto lo svincolato Isco che ha appena rescisso il contratto col Siviglia, basse però le possibilità di riuscita.