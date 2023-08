Zaniolo all'Aston Villa: salgono le quotazioni. Sì perchè le voci di un accostamento dell'ex Roma al club inglese hanno avuto un riscontro reale. Riscontro che arriva direttamente dal tecnico dei Villans Unai Emery: "Sì, è nella nostra lista di possibili rinforzi - ha ammesso l'ex tecnico di Siviglia e Psg -. Zaniolo non è un centravanti, ma è un giocatore versatile che può giocare in attacco, sugli esterni o dietro le punte. È uno di quelli nella nostra lista, perché con le qualità che ha può aiutarci. Ma ci sono anche altri giocatori".



DUE FATTORI - Insomma la candidatura di Zaniolo per l'Aston Villa è più che reale. A spingerlo nel club londinesi: l'infortunio di Emiliano Buendia e la presenza in dirigenza di Monchi, che lo ha già avuto alla Roma. Bisognerà convincere il Galatasaray, che appena sei mesi fa lo ha acquistato proprio dai giallorossi per circa 15 milioni di euro. Intanto i turchi non lo blindano affatto: il 24enne è rimasto fuori dai convocati pure dalla lista dei convocati per la prima sfida di campionato al cospetto del Kayserispor.



ASPETTANDO LA JUVE - Prestito oneroso e diritto di riscatto fissato quota 30 milioni di euro: questa la cifra che l'Aston Villa ha intenzione di offrire al Galatasaray: per Zaniolo la seconda opportunità di mettere i piedi in Premier League dopo il no dello scorso gennaio al Bournemouth. Premier appunto, e non Serie A, almeno per ora: la Juventus è il sogno, nemmeno nascosto, del fantasista.