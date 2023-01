Primo rinforzo in arrivo sul mercato di gennaio per l'Hellas Verona, che ha definito l'arrivo in prestito con diritto di riscatto dall'Hertha Berlino dell'esterno destro olandese Deyovaisio Zeefuik.



In attacco occhi su Xhuliano Skuka del Partizani Tirana. In uscita ci sono Thomas Henry (conteso da Spezia e Cremonese) e, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Darko Lazovic verso il Monza.