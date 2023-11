Nel corso della lunga intervista concessa a Tuttosport l'imprenditore finlandese che sogna di acquistare l'Inter, Thomas Zilliacus ha anche provato a rassicurare i tifosi nerazzurri sulla sua persona rispondendo chiaramente a chi sui social lo paragona a Giampietro Manenti che all'epoca acquistò il Parma calcio per un euro e poi lo portò al disastro finanziario.



Normalmente le negoziazioni restano segrete. Il suo modo di agire è inusuale.

"Credo che, dato che mi ero già esposto pubblicamente, fosse giusto far sapere ai tifosi che ora esiste la disponibilità economica e che io voglia andare avanti. Per me i tifosi sono il club. Se un giorno avrò il privilegio di essere il proprietario dell’Inter, farò tutto per il loro bene. Non cerco pubblicità, non mi interessa. È l’ultima cosa che ronza nella mia testa".



Anni fa Giampietro Manenti acquistò il Parma per un euro. E le cose non andarono bene. I tifosi italiani sono diffidenti da allora verso chi non conoscono.

"Capisco perfettamente e mi sembra più che ragionevole che si chiedano chi sia. Posso dirle che sono un uomo d’affari di successo, che opera in tutto il mondo. E lavoro con investitori affidabili"



Per ora come si comportano con lei tifosi dell’Inter?

"La maggior parte positivamente, altri meno. Credo sia una questione culturale. Per me che provengo dalla Finlandia è normale comunicare in questo modo. Ovviamente ci sono altre persone che preferiscono agire più discretamente".