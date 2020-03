Ai microfoni della BBC Frederic Kanouté, ex giocatore che ha scritto una pagina importante del calcio africano e della nazionale del Mali, ha rivelato di essere stato incaricato dalla federazione maliana per convincere Adama Traoré a non scegliere la Spagna: “Ho un messaggio per Adama: se mi stai ascoltando, voglio dirti che mi sto dirigendo verso di te. Il Mali mi ha chiesto di andare da lui perché, avendo giocato a Siviglia, parlo perfettamente lo spagnolo e potrei convincerlo”.