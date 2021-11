Il mondo dello sport ricorda Giampiero Galeazzi. Tanti i messaggi arrivati per la scomparsa dell'ex giornalista Rai, dai club di Serie A come Milan, Inter, Lazio, Torino ed amici e colleghi, come Nicola Savino (divenuto famoso anche per la sua imitazione) o Pierluigi Pardo e Massimo Caputi. E poi ancora Franco Baresi e Marco Tardelli,



Adriano Panatta lo ricorda al Corriere della Sera: "Quando ero capitano di Coppa Davis capitava che la sera cucinassi una pasta in grazia di Dio per tutta la squadra. Beh, Giampiero era sempre ospite alla nostra tavola. Mi chiamava, arrivando: Adrià, butta un altro mezzo chilo ao’, tra dieci minuti sto lì".



Nella gallery tutti i commenti sui social che ricordano Galeazzi