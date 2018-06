Non è ancora fatta per Nabil Fekir al Liverpool, lo conferma il suo agente Jean-Pierre Bernes a Le Progres: "I discorsi con il Liverpool andranno avanti solo quando ci sarà un accordo con il Lione e il presidente Aulas darà il via libera. L'interesse dei Reds c'è, ma per ora non c'è nulla di fatto. Il mercato è lungo, anche altri club potrebbero mostrare interesse...".