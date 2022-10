Nel corso dell'intervista concessa al Telegraph, Rafaela Pimenta, erede di Mino Raiola e agente di Paul Pogba è tornata a parlare dell'avventura finita male col Manchester United: "Pogba non ha fallito: quando ha giocato ha sempre fatto bene, trascinando la squadra. Il problema è che il club inglese dovrebbe assumersi le proprie responsabilità per un progetto in fase di ricostruzione da anni e mai decollato. Quando Paul è tornato allo United nel 2016 è stata una scelta di cuore, è stato come tornare a casa. In quel momento era la cosa giusta da fare. Era felice, ma i piani non sono andati come ci si aspettava. Però è giusto che anche il club lo ammetta".