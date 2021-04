Domani sera l’andata dei quarti di finale, il big match in casa dell’Ajax carico di significato per i giocatori della, che si gioca tutto in queste ultime partite stagionali. Ecco le parole del tecnico in conferenza stampaIo sento la squadra motivata e fiduciosa.Sulle scelte in partita e dopo la partita è facile dire che magari avrei dovuto fare diversamente. Sulle scelte e le decisioni che riguardano il gruppo avrei fatto le stesse cose.Dobbiamo fare una partita perfetta in tutti gli aspetti della partita. L’Ajax è fortissima, nelle intenzioni è simile al Sassuolo anche se con giocatori diversi. Nella prima fase di costruzione però sono simili, ci vuole una partita perfetta, concentrata, per poter lottare. Dobbiamo essere più concentrati in fase difensiva. Il Sassuolo ha avuto anche dei meriti, ma domani è importante non fare errori ed essere concentrati perché l’Ajax è molto forte in attacco.Io lo vedo bene, anche fisicamente. E’ stato tanti giorni in nazionale ma è tornato bene, posso dire che giocherà domani. Mi sembra in ottime condizioni.Affrontiamo un avversario molto forte, l’Ajax è una delle più forti in Europa a livello offensivo. Ha tante dinamiche, giocatori forti individualmente. La chiave è non commettere errori difensivi, essere concentrati e non permettergli di arrivare vicino alla nostra porta perché è lì che sono più forti. È importante fare una partita a livello difensivo, avere la palla e far correre l’Ajax dietro al pallone. Loro vogliono sempre avere la palla e l’iniziativa, principalmente dovremo fare una grande partita a livello difensivo.Speriamo di poter continuare su questa linea.È pronto, si è allenato bene e giocherà domani.