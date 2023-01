Massimiliano Allegri vuole Ricky Massara come nuovo direttore sportivo della Juventus. È questa l’indiscrezione che circola forte da diversi giorni in ambienti vicini al club bianconero. Il tecnico livornese è stato compagno di squadra al Pescara dell’attuale direttore sportivo del Milan e da lì è nata una forte amicizia oltre a una reciproca stima professionale.



LA SITUAZIONE - Secondo quanto appreso, Allegri ha fatto il nome di Massara allo stato maggiore della Juve. È il suo preferito senza alcuna ombra di dubbio. Una posizione, quella del tecnico della Vecchia Signora, che assume un valore significativo considerando che nelle volontà della proprietà c’è quella di cambiare l’idea di fare mercato con più attenzione alle esigenze della guida tecnica. Resta forte in lista il nome di Giuntoli, come raccontato nei giorni scorsi. Senza dimenticare che Massara è legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2024 con un’opzione di rinnovo per un’altra stagione. E il club campione d’Italia è molto felice dell’operato del suo dirigente. L’idea c’è ma certamente non è di facile realizzazione.