I flirt con Mario Balotelli e Neymar, oltre a quelli non confermati con Borriello e con altri volti noti del nostro mondo del pallone, sono ormai il passato. Dayane Mello, bellissima modella brasiliana protagonista di molti reality show nel nostro paese continua a stupire e far parlare di sé sui social in particolare per il suo fisico che non smette di mettere in mostra.



Le ultime foto, accompagnate da una didascalia particolare la mostrano in tacchi e trasparenze con un abito supersexy. "Stile è indossare un abito da sera al McDonald's e i tacchi allo stadio".



Eccola nella nostra gallery, ve la ricordate?