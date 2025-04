Ambrosini stronca il Milan: "Squadra senza anima e sentimento, la società non ha saputo toccare i tasti giusti"

L'ex centrocampista del Milan, attualmente talent per DAZN e Prime Video, è intervenuto sul canale Youtube della collega Giulia Mizzoni per fare il punto sul momento e sulla stagione vissuta dalla squadra rossonera, alla luce anche del pareggio per 1-1 imposto all'Inter nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. “Poi è anche vero che hanno rimontato molte volte, come nei derby o facendo partite di livello come a Madrid, peròperché continuo a pensare che questa squadra sia forte, ma ha commesso errori imperdonabili”, ha dichiarato Ambrosini.Entrando nel dettaglio, l'ex capitano del Milan ha provato ad individuare le cause dei tanti alti e bassi che hanno contraddistinto la stagione della formazione allenata prima da Paulo Fonseca e poi da Sergio Conceiçao: “”. Al netto dei valori tecnici espressi in poche occasioni, il Milan si trova attualmente al nono posto in Serie A, lontano dai piazzamenti europei, e non è stato in grado di superare il primo turno di Champions League, eliminato ai playoff dal modesto Feyenoord., sempre nell'intervento al canale Youtube di Giulia Mizzoni, ha concluso così la sua impietosa analisi sul Milan: “Soltanto nelle ultime 6 partite il Milan è andato in svantaggio 5 volte., anche i calciatori sono chiaramente responsabili e non esenti da colpe. Se hanno commesso certi errori in Parma-Milan all'inizio dell'anno e lo fanno ancora contro il Napoli, vuol dire che non hanno posto rimedio”.