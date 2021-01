Nella serata di ieri in Italia, nel pomeriggio diD.C. negli, in seguito a un discorso e successivo appello diai suoi elettoria nuovo presidente degli Stati Uniti. Una riunione interrotta dalla folla di manifestanti che prima ha rotto le barriere protettive messe in atto dalla polizia e poi ha addiritturagrazie al gruppo organizzato di rivoltosi noto come Pride Boys. Immediata la replica e lo sdegno di quasi tutte le forze politiche, ma non dello stesso Trump che li ha definiti patrioti, e altrettanto importante è stata la risposta delle forze dell'ordine che hanno utilizzato fumogeni e idranti per disperdere la folla e liberare il Campidoglio, tornato in sicurezza nel corso della notte italiana.​ Negli scontri a Capitol Hill sono morte quattro persone, mentre i feriti sono 13. Una delle vittime è stata identificata in serata. Si chiama Ashli Babbitt, una supporter di Trump di San Diego ec-veterana dell’ Us. Air Force. Secondo i media americani Ashli sarebbe stata colpita da uno degli agenti della polizia di Capitol Hill.Nel corso della notte italiana la seduta è ripresa dopo che le aule sono state sgomberate, sanificate e messe in sicurezza. L'obiettivo è arrivare, nel corso della notte americana a confermare l'elezione di Joe Biden come presidente. Solo 6 senatori sui 14 iniziali hanno confermato le obiezioni ai risultati nell’Arizona, lo Stato che i parlamentari avevano cominciato a esaminare, prima dell’irruzione dei manifestanti. Resistono con Trump i senatori Ted Cruz (Texas) e Josh Hawley (Missouri). Ma altri big del partito, che pure negli ultimi mesi hanno appoggiato senza riserve il presidente, si sono dissociati in modo netto. ​Secondo quanto riportato da CNN alcuni ministri del governo Trump stanno discutendo se ricorrere al 25°emendamento che potrebbe quindi portare alla rimozione del presidente in carica e affidare il Paese al suo vice, Mike Pence. La procedura richiede il consenso ovviamente di Pence e di due terzi dei componenti di ciascuna Camera.