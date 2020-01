Ieri si sono tenuti i funerali di Pietro Anastasi, ex campione della Juventus, con la quale ha vinto 3 scudetti, e della Nazionale, dove è stato decisivo con un gol in finale nell'Europeo vinto nel '68, malato di Sla da tempo. Sui campi di Serie A, però, non è stato ricordato, se non nelle sfide Lecce-Inter e Juventus-Parma. Queste le parole del figlio, Gianluca, a la Repubblica: "Siamo d'accordo con quello che ha detto Claudio Gentile. In tanti però, da Zoff a Mazzola, lo hanno ricordato come esempio di umiltà e umanità. E' stato bello sentire dai suoi ex colleghi queste belle parole. Ma ne ero sicuro". Claudio Gentile, nei giorni scorsi, ha parlato di "vergogna".