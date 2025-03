Ancelotti snobba Juventus e Atalanta: "Scudetto, Napoli o Inter. Champions? Real Madrid o Liverpool"

Getty Images

Il tecnico del Real Madrid è stato il protagonista dell'ultimo episodio del PoretCast, il podcast condotto da Giacomo Poretti, e ha parlato a tutto campo, fornendo anche una sua visione sul calcio italiano di cui ha commentato alcuni talenti.- Inevitabile uno sguardo su Nico Paz, cresciuto dal Real e ora brillante al Como, al punto di entrare nel mirino dell'Inter. Ancelotti risponde così a Poretti che chiede di "lasciarlo" ai nerazzurri: "ta facendo molto bene (ride, ndr). Lasciarlo all’Inter? Avete già una bella squadra".

- Ancelotti parla anche dei fratelli Thuram, Marcus dell'Inter e Khéphrén della Juventus: "Pensa che Marcus Thuram l’ho visto da bambino, è nato a Parma, quando io allenavo lì suo padre Lilian, adesso vedo che è diventato un armadio. E' molto bravo anche il fratello, ma il più bravo era il papà".- Chi vince lo Scudetto quest'anno? Ancelotti non ha dubbi e taglia fuori dalla corsa Atalanta e Juventus: "Napoli o Inter".- E per la Champions League? In questo caso resta fuori l'Inter: "Real Madrid o Liverpool".