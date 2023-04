In passato i suoi flirt conclamati con diversi calciatori fra cui Gonzalo Higuain e Joaquin Correa, e quelli rivelato dal suo ex-fidanzato che parlano di Zaniolo, McKennie e perfino Francesco Totti, avevano portato Antonella Fiordelisi al centro di diversi scandali. Nella sua avventura al GF Vip ha però trovato l'amore vero con Edoardo Donnamaria con cui è già andata a convivere.



E rispondendo ai propri follower la bellissima Antonella ha anche svelato un piccante retroscena sulle sue relazioni amorose: "In amore non ci sono regole, ma credo che nella fase iniziale del rapporto sia giusto usare qualche strategia e non esternare subito. Ci deve essere curiosità, desiderio. Se noi donne facessimo capire subito al nostro uomo che siamo sotto un treno, per lui ci sarebbe la fase del corteggiamento? Il sesso? Penso sia un fattore molto importante in una relazione, per me conta il 60%".



Ecco le foto più piccanti della bellissima Antonella Fiordelisi nella nostra gallery