Arnautovic ai saluti: "Il mio tempo all'Inter è finito. Sono contento per Chivu: è giovane e ambizioso"

AFP via Getty Images

L'attaccante austriaco, al termine della partita giocata a Vienna contro la Romania, ha confermato il suo addio ai nerazzurri. Il contratto scade ilmanon lo ritroverà nel gruppo che partirà per ilcome confermato ad AntenaSport."Per me personalmente,, ho giocato con lui. Ho già parlato con lui, è un allenatore giovane e ambizioso. Ha molte qualità e può aiutare il gruppo, ma la cosa più importante è che ama questa squadra, ha amato l'Inter per tutta la vita".

CHIVU -" È un allenatore, ma pensa come un giocatore e penso che farà bene.e credo che la prossima stagione